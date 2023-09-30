На дороге в Ханкенди устанавливаются новые дорожные знаки
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В освобожденном Карабахе устанавливаются новые дорожные знаки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Знаки устанавливаются на пересечении дороги из города Шуша с основной трассой идущей из Ханкенди. Рядом находится российский пост миротворцев.

Представляем вашему вниманию данное видео: