https://news.day.az/society/1602750.html На дороге в Ханкенди устанавливаются новые дорожные знаки - ВИДЕО
На дороге в Ханкенди устанавливаются новые дорожные знаки - ВИДЕО
В освобожденном Карабахе устанавливаются новые дорожные знаки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Знаки устанавливаются на пересечении дороги из города Шуша с основной трассой идущей из Ханкенди. Рядом находится российский пост миротворцев.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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