Какой будет погода в ноябре?

В ноябре среднемесячная температура воздуха в Азербайджане ожидается близкой к климатической норме.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, объем месячных осадков будет близким к климатической норме, на некоторых территориях может превышать ее.

В первых числах ноября на территории Азербайджана будет относительно умеренная погода, преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается в пределах 9-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.

Ночью температура воздуха составит 10-15 градусов тепла, днем 17-22 градуса тепла, в отдельные дни ожидается до 26 градусов тепла.

Объем месячных осадкой ожидается близким к климатической норме (норма 28-38 мм).