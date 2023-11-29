https://news.day.az/society/1617968.html Азербайджанские телеканалы - в топе популярных ТВ в Турции - РЕЙТИНГ - ФОТО
Азербайджанские телеканалы - в топе популярных ТВ в Турции - РЕЙТИНГ - ФОТО
Три азербайджанских телеканала попали в топ-40 рейтинга самых популярных ТВ в Турции.
Как сообщает Day.Az, по данным на конец октября среди самых популярных у турецких телезрителей телеканалов были азербайджанские Xəzər TV, AzTV и ARB TV. Они занимают 21-е, 28-е и 33-е места соответственно.
Лидеры рейтинга - телеканалы Show TV, Kanal D, а также TRT 1. С полным рейтингом можно ознакомиться на скриншоте ниже:
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре