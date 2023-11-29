Азербайджанские телеканалы - в топе популярных ТВ в Турции

Три азербайджанских телеканала попали в топ-40 рейтинга самых популярных ТВ в Турции.

Как сообщает Day.Az, по данным на конец октября среди самых популярных у турецких телезрителей телеканалов были азербайджанские Xəzər TV, AzTV и ARB TV. Они занимают 21-е, 28-е и 33-е места соответственно.

​​​​​​​Лидеры рейтинга - телеканалы Show TV, Kanal D, а также TRT 1. С полным рейтингом можно ознакомиться на скриншоте ниже:

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