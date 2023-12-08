Стало известно, когда результаты внеочередных президентских выборов будут представлены в Конституционный суд
Результаты внеочередных президентских выборов до 17 февраля 2024 года будут представлены на утверждение в Конституционный суд.
Как сообщает Day.Az, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Согласно Избирательному кодексу, ЦИК в течение 10 дней со дня голосования должен обратиться в Конституционный суд Азербайджанской Республики для подведения итогов и утверждения результатов президентских выборов.
На внеочередных президентских выборах этот период охватывает период до 17 февраля 2024 года.
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