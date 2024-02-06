Определен уставный фонд Карабахского университета

Определены уставный фонд, имущество и основы финансовой деятельности Карабахского университета.

Как сообщает Day.Az, это отражено в "Уставе Карабахского университета", утвержденном Кабинетом министров Азербайджана.

Согласно уставу, уставный фонд университета составляет 10 000 000 манатов. Имущество университета формируется из уставного фонда, иного имущества, переданного ему учредителем, средств, выделяемых из государственного бюджета, доходов от его деятельности, в том числе полученных от платного обучения, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и других средств, не запрещенных законом.