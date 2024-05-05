В Анкаре будет создан Институт имени Ахмеда Джавада.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее поручение дал председатель оппозиционной Партии националистического движения Турции (ПНД) Девлет Бахчели.

Заместитель генсека ПНД Исмаил Оздемир сообщил, что решение приурочено к 132-й годовщине со дня рождения одного из видных представителей азербайджанской литературы, поэта и просветителя, автора слов гимна Азербайджанской Республики Ахмеда Джавада.

По словам Оздемира, цель нового Института - всесторонний анализ творчества поэта, в числе творений которого слова знаменитой песни "Бушевало Черное море".

"Деятельность Института имени Ахмеда Джавада станет очередным вкладом в дело сближения и единства тюркских народов. Новую структуру, которая будет функционировать к здании центрального аппарата ПНД, возглавит главный советник генсека ПНД, профессор Рухи Эрсой", - отметил замгенсека турецкой партии.

Накануне генсеку ПНД была присуждена Медаль почета Ахмеда Джавада.

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