Назначен новый секретарь Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан

Назначен новый секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на сайт госкомиссии, на должность секретаря назначен Газанфар Ровшан оглу Ахмедов.

Отметим, что до этого вышеуказанную должность занимал Исмаил Ахундов.

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