На сколько процентов повысятся пенсии?

"Отвечая на поступившие к нам вопросы относительно процентного увеличения пенсий, хотели бы заявить, что согласно действующему законодательству повышение пенсий осуществляется в форме индексации и оказания помощи".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов. По его словам, трудовые пенсии индексируются каждый год в январе и корректируются с учетом процента увеличения среднемесячной зарплаты в предыдущем году.

"Согласно процентному увеличению среднемесячной заработной платы в этом году, с 1 января 2025 года произойдет повышение всех видов трудовых пенсий. За первое полугодие текущего года номинальная среднемесячная заработная плата в стране выросла на 8,8 процента. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Окончательный годовой показатель на 2024 год будет объявлен в начале следующего года. В связи с этим можно будет назвать конкретные цифры и заодно, какой будет процент увеличения пенсионного капитала.

Трудовые пенсии увеличиваются в зависимости от процента увеличения среднемесячной заработной платы, а пенсионный капитал увеличивается в зависимости от уровня инфляции. В связи с этим, начиная со следующего года, пенсионный капитал будет проиндексирован и увеличен. Это один из факторов, позволяющих увеличить пенсионный капитал наших граждан, которые еще не достигли пенсионного возраста, но будут получать пенсии в будущем, и дать им возможность получать больше пенсий", - резюмировал Вугар Байрамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!