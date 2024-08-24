МЧС предупредило пляжников

В связи с ветреной погодой Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к гражданам, направляющимся на пляжи.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится: "По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны, особенно в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается сильный ветер. Учитывая это, МЧС вновь напоминает населению, что в ветреную погоду купаться в море опасно, и призывает строго соблюдать соответствующие правила безопасности".

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