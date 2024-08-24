https://news.day.az/society/1683890.html МЧС предупредило пляжников
МЧС предупредило пляжников
В связи с ветреной погодой Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к гражданам, направляющимся на пляжи.
Как сообщает Day.Az, в обращении говорится: "По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны, особенно в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается сильный ветер. Учитывая это, МЧС вновь напоминает населению, что в ветреную погоду купаться в море опасно, и призывает строго соблюдать соответствующие правила безопасности".
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