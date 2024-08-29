Экологические последствия армянской оккупации: Азербайджан борется с загрязнением рек в Карабахе
Реки на освобожденных от оккупации территориях загрязнены армянами.
Об этом в четверг Trend сообщил заместитель начальника отдела экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафик Вердиев, передает Day.Az.
Он подчеркнул, что загрязнение в местных реках в этих районах также выше нормы.
"Это, конечно, связано с многолетним неэффективным использованием природных ресурсов и сбрасыванием вредных веществ, отходов в реки. На реке Охчучай и других наших реках регулярно проводятся мониторинги. Так, были восстановлены гидрологические пункты вдоль реки Охчучай и других трансграничных рек, установлены автоматическая станция и датчики качества. Это также позволяет нам, если есть какое-либо воздействие на реки, принять определенные меры против этого", - отметил Вердиев.
Представитель министерства также упомянул, что освобожденные от оккупации территории богаты водными ресурсами.
"На этих территориях также есть другие реки, такие как Хакари, Бяргушад, Тертерчай. К сожалению, во время оккупации наших земель мы не смогли в полной мере использовать наши водные ресурсы. Запас воды на освобожденных территориях достаточен и для орошения, и для других целей. После освобождения наших земель появилась возможность использовать реки этих территорий в водоснабжении региона и прилегающих территорий", - добавил он.
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