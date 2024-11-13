В Праге открылась художественная выставка, посвященная 100-летию Наби Хазри

В недавно открытом в столице Чехии Праге Доме Азербайджана состоялось первое мероприятие. Так, здесь открылась художественная выставка, посвященная 100-летию народного поэта Наби Хазри.

Как сообщает Day.Az, в церемонии открытия приняли участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Чешской Республике Адыш Мамедов, представитель Министерства иностранных дел Чехии, бывший посол этой страны в Азербайджане Милан Экерт, посол Казахстана в Чешской Республике Бакыт Дюсенбаев, представители азербайджанской общины в стране и местной общественности.

Координатор Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы по Чехии, учредитель Общества "Натаван" и руководитель Дома Азербайджана в Праге Лейла Бегим Джафарова подробно рассказала о выставке и отметила, что вдохновение, полученное от наследия Наби Хазри "Посадили гранатовое дерево", побудило принять решение об организации такой выставки.

Здесь представлены произведения азербайджанских художников, работы, носящие глубокий философский смысл, вызвали большой интерес у участников.

Отметим, что Дом Азербайджана в Праге был открыт 6 ноября этого года. Дома Азербайджана функционируют уже в 18 странах. Анализ показывает, что они играют особую роль в доведении до мировой общественности наших реалий, пресечении дезинформации, связанной с нашей страной, изучении соотечественниками своей истории и культуры, родного языка, а также интенсификации связей между диаспорой и местными обществами.