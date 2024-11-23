В чем причина уменьшения рыбы в Каспийском море?

Уменьшение уровня воды в Каспийском море серьезно влияет на рыбные ресурсы.



Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ранее Каспийское море обеспечивало 90% мирового производства черной икры, однако сегодня рыбы сталкиваются с большой угрозой.



По словам эколога Ровшана Аббасова, снижение уровня воды в Каспийском море может вызвать серьезные экологические, экономические и социальные проблемы. Это может привести к сокращению уникальной флоры и фауны Каспийского моря, что, в свою очередь, может привести к исчезновению некоторых видов. Например, существует высокий риск сокращения численности осетровых рыб и производства черной икры.



Эколог считает, что сокращение рыбных ресурсов негативно повлияет на рыболовную отрасль, а снижение спроса на прибрежный туризм и другие сферы может вызвать экономический спад. В результате местный рынок будет всё больше зависеть от импорта.

Стоит отметить, что за последние 30 лет уровень воды в Каспийском море снизился примерно на 2,5 метра. В последние годы ежегодное снижение составляет от 20 до 30 сантиметров. Это быстрое обмеление ведет к серьезным экологическим и экономическим рискам, требующим немедленных мер.