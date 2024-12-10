Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем 9-12 ° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. В некоторых местах туман, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 8-13°тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3 ° тепла, днем 5-10 ° тепла.