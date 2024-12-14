Как защитить систему водоснабжения от замерзания в холодные месяцы?

Объединенная служба водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана продолжает работать над предотвращением возможных проблем в системе водоснабжения в зимний период.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, сейчас основное внимание уделяется промывке канализационных коллекторов, очистке смотровых колодцев и дождевых решеток. Эти мероприятия необходимы для обеспечения нормального прохождения дождевых и сточных вод во время сильных осадков. Также проводится проверка насосных станций канализации и ремонт механического оборудования.

Зимой часто возникают проблемы, связанные с замерзанием счетчиков воды и магистральных распределительных сетей. В водопроводных линиях, установленных собственноручно гражданами, часто не предусмотрена должная изоляция. В связи с этим рекомендуется либо изолировать такие линии, либо проложить их под землей.

В целях предотвращения поломки счетчиков, установленных в частных домах, на приусадебных участках и в коммерческих объектах в морозные дни, следует предпринять необходимые меры.

Во время ночных заморозков, когда температура наиболее низкая, следует закрывать входной вентиль счетчика, оставляя открытым выходной, а также плотно закрывать крышку коробки, чтобы предотвратить попадание воды. В качестве дополнительной защиты рекомендуется обернуть счетчик теплым материалом и посыпать его сухими древесными стружками.