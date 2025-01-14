https://news.day.az/society/1722808.html Данные "черных" ящиков AZAL расходятся с некоторыми выводами в СМИ - глава МИД России - ВИДЕО Расшифровка "черных ящиков" самолета AZAL не подтверждает некоторые прозвучавшие в СМИ предварительные выводы. Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Данные "черных" ящиков AZAL расходятся с некоторыми выводами в СМИ - глава МИД России - ВИДЕО
Расшифровка "черных ящиков" самолета AZAL не подтверждает некоторые прозвучавшие в СМИ предварительные выводы.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Он отметил, что данные, полученные после расшифровки самописцев, указывают на необходимость дождаться заключительных результатов расследования.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре