Данные "черных" ящиков AZAL расходятся с некоторыми выводами в СМИ

Расшифровка "черных ящиков" самолета AZAL не подтверждает некоторые прозвучавшие в СМИ предварительные выводы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Он отметил, что данные, полученные после расшифровки самописцев, указывают на необходимость дождаться заключительных результатов расследования.

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