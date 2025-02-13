Где жить студентам в Баку? - проблемы и решения

Учеба в Баку остается заветной целью для многих молодых людей из регионов Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", по приезде в столицу студенты сталкиваются с острой проблемой - нехваткой доступного жилья. Аренда квартир требует значительных финансовых затрат, которые не каждому по силам, а университетские общежития иногда бывают переполнены.

По словам специалиста в сфере образования Эльшана Гафарова, сложившаяся ситуация создает серьезную финансовую нагрузку на студентов и требует оперативного решения.

Фонд развития образования Азербайджана намерен привлечь бизнес к поиску выхода из этой проблемы.

На данный момент жильё для студентов предоставляют лишь восемь университетов Баку, а суммарное количество мест в общежитиях не превышает 2 000.