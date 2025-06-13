Азербайджан опроверг слухи о полете военной авиации на границе с Ираном

На фоне обострения израильско-иранских отношений в зарубежном сегменте социальных сетей распространяется недостоверная информация о якобы полетах азербайджанских военных самолетов вдоль границы с Ираном.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики.

Отмечается, что подобные "новости", созданные с целью информационной манипуляции, являются фальшивкой и не имеют ничего общего с реальностью.

"Призываем общественность доверять только официальным источникам информации, а журналистов и общественных активистов - всегда проявлять принципиальность в таких ситуациях и сохранять бдительность в условиях, когда активно ведутся кампании, основанные на лжи и фейках", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи израильско-иранским конфликтом.