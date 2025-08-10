В ряде районов Азербайджана пойдут ливни

Обнародован прогноз погоды на 11 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня местами пройдут переменные дожди. Утром местами на полуострове проливные, грозы. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 22-25° тепла, днём 29-32° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 70-75 %, днём 40-45 %.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди и грозы, местами интенсивные, град. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах туман. Восточный ветер местами периодически усилится.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днём 33-36° тепла. В горах ночью 12-17° тепла, днём 20-25° тепла.