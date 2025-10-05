В ряде районов Азербайджана ухудшится погода

Обнародован прогноз погоды на 6 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но утром в некоторых пригородах столицы возможен моросящий дождь. Юго-западный ветер утром сменится порывистым северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 16-18°, днём 19-23°. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 80-85%, днем 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но утром в некоторых восточных районах возможен моросящий дождь, местами прогнозируется туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться в отдельных районах.

Температура воздуха составит ночью 12-17°, днем - 22-27°; в горах ночью - 5-10°, днем - 12-17°.