В освобожденном селе Джоджуг Марджанлы нашли 166 мин

В освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района обнаружено 26 противопехотных и 140 противотанковых мин, говорится в сообщении Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) по итогам деятельности за 2017 год.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Операции по очистке, проведенные ANAMA в этом селе с 25 января по 3 июля 2017 года, завершены. В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов была расчищена территория, предназначенная для строительства на первом этапе 50, а затем еще 100 жилых домов, а также автомобильные дороги, пастбища и посевные площади, используемые для нужд сельского хозяйства.

Операции по расчистке продолжались 126 дней: за этот период была обследована территория в 4 590 878 квадратных метров.

Расчистка территории, где предполагается проложить оросительные каналы в направлении села Джоджуг Марджанлы, началась 17 ноября 2017 года, и за 32 дня было обнаружено 11 неразорвавшихся боеприпасов, две противопехотные мины, полностью расчищена территория в 511 300 квадратных метров (51,13 гектара), также 1 160 245 квадратных метров (116,02 гектара) были проверены и подготовлены для расчистки.