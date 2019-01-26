«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии - ВИДЕО

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Арсенал" принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Эмирейтс - Эшбертон Гроув" и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей, передает Day.Az со ссылкой на

В составе "Манчестер Юнайтед" отличились нападающие Алексис Санчес и Антони Марсьяль, а также полузащитник Джесси Лингард. Форвард "красных дьяволов" Ромелу Лукаку отдал две результативные передачи. Автором единственного гола "канониров" стал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил после паса партнёра по атаке Александра Ляказетта.

"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Кубка Англии, "Арсенал" покинул турнир.

Напомним, в 1/32 финала манкунианцы на своём поле обыграли "Рединг" со счётом 2:0, а лондонская команда в гостях разгромила "Блэкпул" (3:0).

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