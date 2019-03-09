Английский футбольный клуб "Арсенал" оштрафован УЕФА на 15 тысяч евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, это связано с тем, что проведенный в декабре матч Лиги Европы УЕФА с "Карабахом" начался с опозданием, и на поле вышел посторонний человек.

Этот человек появился с флагом так называемой "Нагорно-Карабахской Республики", устроив провокацию, за что и был наказан лондонский клуб.

Отметим, что в этом матче "Арсенал" победил со счетом 1:0.

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