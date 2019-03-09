"Арсенал" наказали за провокацию против Азербайджана - ВИДЕО
9 марта 2019 10:44 360
Английский футбольный клуб "Арсенал" оштрафован УЕФА на 15 тысяч евро.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, это связано с тем, что проведенный в декабре матч Лиги Европы УЕФА с "Карабахом" начался с опозданием, и на поле вышел посторонний человек.
Этот человек появился с флагом так называемой "Нагорно-Карабахской Республики", устроив провокацию, за что и был наказан лондонский клуб.
Отметим, что в этом матче "Арсенал" победил со счетом 1:0.
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