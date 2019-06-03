Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова назвал условие нового боя с Конором Макгрегором.

"Мы лучше, чем Конор. Дайте столько, сколько дали ему. Мы лучше, он нам сдался. Если вы не хотите платить российскому бойцу, тогда нечего нам там выступать", - заявил он в интервью "Спорт-Экспрессу", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам отца Хабиба, сейчас команда Нурмагомедова рассматривает трех возможных соперников: Дастина Порье, Тони Фергюсона и Конора Макгрегора. При этом команда ирландского бойца настаивает на реванше.

"Да, скорее всего, это Конор давит на Дану Уайта и UFC. Сторона Дастина Порье заслуженно подошла к этому бою. Они провели все бои, которые им предложили, они выиграли их. Поэтому считаю, что Дастин - достойный соперник. И также считаю, что незаслуженно забрали временный пояс у Фергюсона", - отметил Абдулманап Нурмагомедов.

При этом он добавил, что Макгрегор - яркий боец, матч с которым даст его сыну возможность хорошо заработать. Однако в команде Хабиба уверены, что если Конор продолжит вести себя так же, как и перед первым боем, конфликта не избежать.

"То, что ему прощали первый раз, второй раз прощаться не будет. До прошлого боя мы все вытерпели. Еще раз повторю: бой нужен ему, а не нам", - заявил Абдулманап.

В октябре прошлого года на турнире UFC 229 Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, вынудив сдаться после удушающего приема в четвертом раунде, и защитил титул чемпиона в легком весе. После окончания поединка россиянин перепрыгнул через ограду октагона и ввязался в драку с болельщиками. Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на полмиллиона долларов.

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