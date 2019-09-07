Главный тренер сборной Уэльса по футболу Райан Гиггз прокомментировал победу в матче группы E отборочного этапа ЕВРО-2020 над Азербайджаном в Кардиффе (2:1), передает azerisport.com.

"Мы допускали много ошибок в матче. Доволен, что победили, но игра получилась далеко не легкой. Бэйл смог сегодня забить. Он, как и положено капитану, вел команду за собой. Очень сильно помог нам сегодня. Я был недоволен первым таймом. Соперник играл очень хорошо, как и в матче с Хорватией. Сборная Азербайджана снова смогла забить. После того, как мы пропустили, нам необходимо было быть терпеливыми. Должны были заставить противника бегать больше. Но Азербайджан был хорош. Они играли на контратаках и доставляли нам проблемы. Нам нужно сделать выводы из этой игры. У сборной Азербайджана хорошие футболисты. Отмечать кого-то отдельно не буду. Пусть никто не считает Азербайджан слабой командой", - заявил Гиггз.

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