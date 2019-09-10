Боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов остался на втором месте в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учета весовых категорий.

Об этом сообщается на сайте организации, ,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лидером рейтинга стал американец Джон Джонс, владеющий титулом чемпиона в полутяжелом весе. Третье место занял его соотечественник Генри Сехудо. Он является обладателем двух титулов организации: он владеет поясами в легчайшем и наилегчайшем дивизионах.

По состоянию на июль 2019 года Нурмагомедов также занимал второе место рейтинга UFC. Тогда лидером был американец Даниэль Кормье, а Джонс располагался на третьем месте. В августе Кормье потерял титул чемпиона UFC в тяжелом весе, проиграв Стипе Миочичу.

Нурмагомедов - непобежденный боец. В его активе 28 побед в MMA. 7 сентября боец одержал верх над американцем Дастином Порье, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

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