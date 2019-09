Сегодня я просто вышла на ковер и выполнила программу по максимуму, сказала в понедельник Trend российская гимнастка Дина Аверина после выступления на квалификационных соревнованиях 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, передает Day.Az.

"Думала, будет намного страшнее, но нет, свободно выступала, может из-за того, что не первый раз участвую в соревнованиях в Баку. И еще мы провели две подиумные тренировки, привыкали к площадке, залу. Здесь родной зал, родной ковер, родной Баку, мне тут все очень нравится", - сказала российская спортсменка.

Дина Аверина также рассказала, что ее сестра Арина очень за нее переживала.

"Арина очень волновалась, кажется, даже была напряжена больше чем я, все-таки сложнее выводить гимнастку на ковер, чем выступать самой", - добавила Дина Аверина.

16 сентября в зале Национальной арены гимнастики в Баку стартовали соревнования 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований прошли квалификации в индивидуальной программе, гимнастки продемонстрировали упражнения с обручем и мячом.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в столице Азербайджана 16-22 сентября. Спустя 14 лет Баку вновь принимает Чемпионат мира по художественной гимнастике. В зале Национальной арены гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Этот Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Он определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то, по итогам прошлогоднего Чемпионата мира, Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.

На Чемпионате выступят более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

Азербайджан на соревнованиях представят девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!