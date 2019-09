В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей финала индивидуального многоборья 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Также состоялось вручение приза "Longines за элегантность". Приза удостоена американская спортсменка Лаура Зенг. Награду представили - президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе, менеджер Longines по вопросам международного спонсорства Бенджамин Эби, официальный посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.

Были награждены победительница и призеры финала индивидуального многоборья. Первое место заняла Дина Аверина (Россия), второе место - Арина Аверина (Россия), третье место - Линой Ашрам (Израиль).

Награды вручили - генеральный секретарь FIG Николя Бумпэн, член Технического комитета по художественной гимнастике FIG Марина Гигова, официальный посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!