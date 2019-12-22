Александр Емельяненко ответил на вызов Рамзана Кадырова
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, который ранее вызвал его на поединок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Флэшмоб "вызови Емельяненко" на бой дошел и до моего друга Рамзана. Ахмат Сила", - написал Емельяненко-младший в социальной сети Instagram.
В субботу, 21 декабря, Кадыров заявил, что в последнее время пошла мода всем кому не лень бросать вызов Емельяненко, потому он тоже не захотел оставаться в стороне.
Напомним, что ранее 38-летний спортсмен провел бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым по правилам бокса. Позже с Емельяненко захотел сразиться олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, однако Александр отказал боксеру.
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