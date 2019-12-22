Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, который ранее вызвал его на поединок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Флэшмоб "вызови Емельяненко" на бой дошел и до моего друга Рамзана. Ахмат Сила", - написал Емельяненко-младший в социальной сети Instagram.

В субботу, 21 декабря, Кадыров заявил, что в последнее время пошла мода всем кому не лень бросать вызов Емельяненко, потому он тоже не захотел оставаться в стороне.

Напомним, что ранее 38-летний спортсмен провел бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым по правилам бокса. Позже с Емельяненко захотел сразиться олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, однако Александр отказал боксеру.