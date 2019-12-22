Главный тренер испанского "Реала" француз Зинедин Зидан считает наставника английского "Манчестер Сити" испанца Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. Комментарий француза приводит Gazeta.ru со ссылкой на Goal, передает Day.Az.

"Я уже неоднократно играл против команд, возглавляемых им. Я его сильно уважаю и с нетерпением жду нашей следующей встречи в Лиге чемпионов. Думаю, что Пеп - лучший тренер в мире", - сказал Зидан.

Гвардиола возглавляет английскую команду с 2016 года, также он тренировал испанскую "Барселону" и немецкую "Баварию". В качестве тренера он трижды становился чемпионом Испании, дважды - победителем Кубка и Суперкубка Испании, также на его счету три победы в немецком первенстве и две - в Кубке Германии, по два раза Гвардиола приводил "Манчестер Сити" к победе в чемпионате и Кубке Англии. С "Барселоной" испанский специалист дважды становился победителем Лиги чемпионов.