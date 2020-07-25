https://news.day.az/sport/1256447.html Умерла 19-летняя футболистка сборной Азербайджана
Умерла 19-летняя футболистка сборной Азербайджана
Скончалась нападающая женской сборной Азербайджана по футболу Нино Гургенидзе.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, она умерла в возрасте 19 лет после продолжительной болезни.
"Нино Гургенидзе сегодня ночью умерла от рака. Выражаем соболезнования семье Нино и ее партнерам по сборной Азербайджана. Покойся с миром", - говорится в сообщении, опубликованном на странице женской сборной Азербайджана в Instagram.
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