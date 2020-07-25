Умерла 19-летняя футболистка сборной Азербайджана

Скончалась нападающая женской сборной Азербайджана по футболу Нино Гургенидзе.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, она умерла в возрасте 19 лет после продолжительной болезни.

"Нино Гургенидзе сегодня ночью умерла от рака. Выражаем соболезнования семье Нино и ее партнерам по сборной Азербайджана. Покойся с миром", - говорится в сообщении, опубликованном на странице женской сборной Азербайджана в Instagram.