Участникам Олимпийских игр разрешат не проходить карантин

Несовершеннолетних членов олимпийских сборных, которые отправятся в Пекин на зимние Игры-2022 без вакцины от коронавируса, скорее всего не обяжут отбывать 21-дневный карантин, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Ни у кого нет сомнений, что от несовершеннолетних спортсменов (не имеющих вакцины) не будут требовать провести 21 день в карантине", - сказал Поздняков журналистам.

Он отметил, что вакцинировать атлетов, не достигших 18 лет, можно при согласии Минздрава.

"Пока министерство здравоохранения не даст разрешение, мы не можем их вакцинировать. Такие отдельные случаи будут рассматриваться индивидуально организаторами Игр", - рассказал глава ОКР.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.