"Монако" сыграл вничью со "Штурмом" в Лиге Европы, ПСВ уступил "Реалу Сосьедад"

"Монако" на гостевом поле сыграл вничью со "Штурмом" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили форвард Кевин Фолланд и полузащитник Якоб Янчер.

Российский хавбек "Монако" Александр Головин не отличился результативными действиями и был заменен на 57-й минуте.

В другом матче группы B "Реал Сосьедад" дома нанес поражение ПСВ со счетом 3:0. В составе победителей отметились Микель Оярсабаль, оформивший дубль, и Александер Серлот.

"Монако", набрав 12 очков, и "Реал Сосьедад" (9) вышли в плей-офф Лиги Европы с первого и второго места соответственно. На третьей строчке расположился ПСВ (8), "Штурм" (2) занял последнюю позицию.