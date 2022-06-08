«Челси» заключил первый контракт после ухода Абрамовича

Защитник сборной Франции и футбольного клуба "Бордо" Ева Периссет подписала трехлетний контракт с лондонским "Челси", сообщает официальный сайт английской команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, Периссет стала первой футболисткой, подписавшей контракт с мужской или женской командой "Челси" после того, как консорциум, возглавляемый Тоддом Боули, после ухода Романа Абрамовича, официально завладел английским клубом в мае этого года.

Напомним, что 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране заморожены.

Позже руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба. Сейчас руководство осуществляется попечителями благотворительного фонда "Челси". Абрамович принял решение продать клуб.

В этом сезоне "Челси" не смог завоевать ни одного титула, дважды проиграв в финале Кубка Англии и Кубка лиги соответственно. В АПЛ команда финишировала на 3-м месте.

Абрамович приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов. C тех пор лондонский клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды - Кубок английской лиги.