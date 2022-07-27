Агдамский футбольный клуб "Карабах" вышел в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ответном матче второго квалификационного раунда турнира представители клуба сыграли в гостях у швейцарского "Цюриха".

Основное время матча завершилось победой хозяев со счетом 2:1, дополнительное - 2:2.

По сумме двух матчей (4:5) "Карабах" вышел в III квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.