ЧМ-2022: Главный тренер сборной Бразилии подал в отставку

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу после поражения в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, комментарий Тите в пятницу приводит телеканал ESPN.

"Горькое поражение, но я нахожусь в мире с самим собой. Конец цикла", - сказал Тите.

9 декабря сборная Хорватии в серии пенальти со счетом 4:2 победила команду Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, два дополнительных тайма - 1:1.