Испанский клуб потребовал остановить Ла Лигу

Испанский футбольный клуб "Кадис" потребовал приостановить розыгрыш Ла Лиги. Об этом сообщается на сайте клуба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Требование связано с недовольством "Кадисом" решением апелляционной комиссии Королевской испанской футбольной федерации о правильности забитого мяча в ворота "Эльче" (1:1), который состоялся 16 января. По мнению представителей "Кадиса", гол был забит из явного офсайда.

Испанцы требовали аннулировать результат той игры и назначить переигровку с того момента, как на 81-й минуте пропустили мяч. Это требование не было удовлетворено.

"Кадис" после 23 туров имеет в активе 25 очков. Команда находится на 16-м месте в чемпионате Испании. От 18-й позиции, которая не позволяет сохранить место в элите, "Кадис" отделяет два очка.