Азербайджанский боксер вышел в финал международного турнира

В Баку продолжается международный юношеский турнир по боксу, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во второй день соревнований, проходящих в Центре бокса, было организовано 19 боев в семи весовых категориях.

Из них 18 состоялись в рамках четвертьфинальной стадии. По итогам встреч определились полуфиналисты. Также стало известно имя финалиста в весовой категории до 48 кг.

Четыре азербайджанских боксера вышли в полуфинал, один - получил право на участие в решающем поединке.

Отметим, что финал соревнований, в которых принимают участие более 100 спортсменов из 11 стран, состоится 1 апреля.