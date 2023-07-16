«Монако» объявил о приобретении нового голкипера

"Монако" на своем официальном сайте объявил о переходе в команду швейцарского голкипера Филлипа Кена.

Как сообщает Day.Az, "Монако" согласовал переход швейцарца с австрийским "РБ Зальцбург". Контракт монегасков с Кеном рассчитан на пять лет.

25-летний Кен - воспитанник немецкого футбола. Голкипер успел поиграть за молодежные команды системы "Шальке", "Штутгарта" и "Лейпцига", а также играл за сборные Германии от 15 до 18 лет.

В прошлом сезоне Кен сыграл за "Зальцбург" 42 матча во всех турнирах, пропустив в них 33 гола и 19 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. В составе "Ред Булл" швейцарский голкипер стал двукратным чемпионом Австрии и обладателем Кубка страны.

Вратарь Александр Нюбель, игравший за "Монако" в прошлом сезоне на правах аренды из "Баварии", вернулся в свой клуб.