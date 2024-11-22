Ложь, клевета, манипуляции

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Дождались, как говорится.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок удостоила СОР29 своим посещением в последний день работы конференции. Ждали ее, ждали, и вот.

Прибыла она сюда из Армении. Это, кстати, является традицией для главы МИД Германии. Она обязательно посещает Ереван перед тем, как приехать в Баку. Как бы отмечается у армян, чтоб чего не подумали.

В Баку она выступила на заседании в рамках СОР29. Пожалуй, Бербок была единственной, кто выполнил требования армянства и Европарламента - раскритиковала принимающую страну. Даже лоббисты из Штатов постарались вести себя хорошо, не нарушили правил приличий и другие участники. Но Анналена решила отличиться. Накануне, выступая в Баку, она обрушилась с критикой на азербайджанскую сторону, вспомнила о "правах человека", заслонила грудью депутатов ПАСЕ, которых "обидел" Баку. О находящихся под следствием сепаратистах, правда, не вспомнила, чем озадачила армянскую пропаганду.

Находясь в Армении, Бербок была настроена благодушно. Во всяком случае, тамошние СМИ ничего не сообщали о каких-либо замечаниях в адрес Еревана. Нарушений прав человека и тому подобного Анналена там не углядела. И правда, за что можно критиковать Армению? Об Армении у европейцев как о покойниках - либо хорошо, либо никак.

В предыдущий раз Бербок приезжала в регион год назад и тоже в ноябре. Ее пребывание в Армении было чем-то вроде акта поддержки армянам после окончательного крушения армянских надежд на Карабах. Европа и Германия, в частности, ничего не смогли поделать, чтобы этому помешать, и госпожа дипломат старалась как могла, чтобы сгладить этот недочет. В Ереване она подзарядилась негативом и прибыла в Баку уже "готовой".

Еще с того визита было заметно, что Бербок ведет себя в Баку с каким-то вызовом. И тогда, и в этот раз держалась она так, будто приехала на войну. Может, дело в особо загруженном графике главы МИД ФРГ, не знаем, но появление ее в Баку именно в последний день СОР29 тоже выглядит как демонстрация ее пренебрежения и непонятного вызова. В прошлом году было то же самое. Мадам, словно адвокат армян, обвиняла и требовала, при этом используя армянские нарративы и фейковые названия освобожденных городов Азербайджана. И делалось это опять-таки с вызовом, мол, вот как я вас, кушайте. Похоже, только для того Бербок и приезжала, чтобы показать, что Германия будет говорить с Азербайджаном лишь на армянском языке. Но самым тревожным в поведении Бербок в ходе прошлогоднего визита было то, что на брифинге она заявила журналистам, что встретилась с азербайджанскими беженцами из Армении, в то время, как встречи не было. То есть мадам солгала, нагло и откровенно, с вызовом глядя в глаза журналистам. Ей предложили встретиться с беженцами, но Бербок отказалась. Вместо этого она отправилась на встречу с "представителями гражданского общества". Подобное поведение для дипломата другого государства, да еще министра иностранных дел абсолютно недопустимо. В Баку были шокированы откровенным обманом со стороны главы МИД Германии, и вряд ли тут смогут это забыть. Она даже глазом не моргнула, озвучивая ложь.

Не знаем, может, Анналена Бербок так же ведет себя и в других странах, но это вряд ли.

Мадам может не любить Азербайджан и обожать Армению, это ее личное дело. Переносить же это на дипломатическую деятельность недопустимо. Вон французский министр, ненавидящая нашу страну всей душой, честно взяла и не приехала.

Анналена тоже могла бы поступить так же. Климатическая повестка от ее отсутствия не пострадала бы.