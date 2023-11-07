360 градусов по фрау Бербок

Автор: Лейла Таривердиева

Европейская политика вызывает все больше и больше вопросов. Европа словно растеряна и не знает, за что хвататься и как относиться к тем или иным событиям. С одной стороны, она хочет сохранять за собой, скажем так, "право первой ночи" во всем, что происходит на континенте. С другой стороны, ясно видно, что сил на это у нее уже не хватает. Старый Свет словно начал оправдывать свое название. Все меньше трезвых инициатив, все меньше влиятельных и серьезных политиков, слово которых что-то значит для всего европейского сообщества. Выход на первый план такого политика, как президент Франции Макрон, является серьезным симптомом немощности. Не будем говорить о хаосе в отношении к вопросам глобальной политики. Достаточно взять только наш регион, чтобы увидеть, что Европа совершенно не готова приспособиться к меняющемуся миру, где ей придется учиться не диктовать, а сотрудничать.

В Европе уже начинают догадываться, что продолжать разговаривать с Азербайджаном свысока будет все сложнее. Изображать человека из цивилизованного мира, поучающего дикаря из джунглей, получается все хуже. И что особенно нервирует гостей - то, что в этих диалогах они все больше ощущают себе теми, кого поучают. И им это страшно не нравится.

С такими же ощущениями уехала из Баку глава МИД Германии Анналена Бербок. Что она думает по этому поводу сама, не знаем, но все, что нужно знать о ее ощущениях, передала в немецком издании ZDFheute журналист Патрисия Видемейер. Побывав в регионе вместе с министром, автор статьи поведала, как хорошо и уважительно Бербок принимали в Армении и с каким неуважением к фрау министру отнеслись в Азербайджане. Наблюдая за карамельно-умильной встречей главы МИД Германии в Ереване журналист была в восторге от той благодарности (читай - подхалимаже), которую демонстрировали в этой маленькой, бедной, но демократической стране, мечтающей о мире. Было бы и, правда, трогательно, если бы Германия не поддерживала Армению против Азербайджана и если бы фрау Бербок относилась к вопросам, в которых ее страна желает посредничать, с большей равноудаленностью. Армении есть, за что быть благодарной Берлину и растекаться перед главой его дипломатии. И демократия с высокой культурой не имеют к этому "за что" никакого отношения.

Приехав в Азербайджан, журналист признала, что это "другой мир". Вид Баку ее потряс, как и то, что перед высокой гостьей аж из самой Германии никто расстилаться не стал. Журналист была возмущена - "ни малейшего уважения!". Ну, просто безобразие какое-то. Германия - это одна из стран-локомотивов Евросоюза, один из столпов европейской демократии, авторитет на международной арене и так далее. А кто такой Азербайджан? - так и слышится в каждой строке статьи в ZDFheute. Здесь даже нет "настоящей демократии", возмущается автор, а есть, о ужас, связи с Россией, Турцией и Ираном. Немецкого репортера очень возмутило, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции читал немецкой гостье нотации о реалиях нашего региона, в общем, вел себя ну совсем не по-джентльменски. Осталось сказать "ах, какое неуважение к женщине", и пережитые Анналеной Бербок в Баку "кошмары" зазвучит еще кошмарнее.

Хотя французы и говорят, что если женщина не права, мужчина должен попросить у нее прощения, вряд ли они говорили о женщинах-министрах и дипломатах. Речь шла о гламурных дамах, проводящих дни в будуарах, а не на международных встречах, где гендерные вопросы уходят на задний план. В Баку к фрау Бербок и так было проявлено бесконечное терпение и такт, учитывая ее собственное недипломатичное поведение. В Азербайджане ожидали приезда главы МИД Германии, а не Армении, а получили Арарата Мирзояна в юбке. Создавалось полное ощущение, что Анналена Бербок прибыла в Баку из Еревана с уже заготовленной проармянской линией поведения, что неправильно для дипломата. Конечно, глава дипломатии должна проводить политику своей страны, и если уж герр Шольц впрягся в армянскую повозку, ей нужно следовать за ней. Однако есть множество нюансов, которые не имеют таких удобных оправданий.

Начнем с того, что фрау Бербок сама не проявила уважения к стране пребывания, произнося здесь армянские нарративы и используя несуществующие топонимы. Если уж Германия, как утверждает она, так хочет быть посредником в примирении Баку и Еревана, то ее министр иностранных дел должна вести себя иначе. Например, употреблять правильные названия азербайджанских городов. Что бы она там не считала, стругая капусту на собственной кухне, на переговорах такого уровня следует забыть о личном подходе и брать за основу хотя бы подходы чиновников Евросоюза, которые с большей осторожностью используют топонимы, понимая, что мимо ушей Баку "Степанакерт" или "Шуши" не пройдут.

Пойдем дальше. Может ли Германия, которую представляет такой дипломат, как Бербок, рассчитывать получить согласие Баку на посредничество, если глава МИД, встречаясь с азербайджанским коллегой, заявляет безо всякой тени стыда, что (цитируем Deutsche Welle) "суверенитет и территориальная целостность Армении являются основой любых мирных переговоров".

После такого заявления, переговоры, в принципе, можно было считать завершенными. У Азербайджана несколько иной взгляд на вопросы, составляющие основу мирных переговоров, и только высокая дипломатическая культура и уважение к сидящей напротив даме не позволили азербайджанской стороне помахать ручкой.

Однако есть нюансы и более тревожные. Дипломат может что-то не договаривать или скрывать. Но очень плохим симптомом является, когда дипломат врет. Это непростительно и не может быть ничем оправдано. На брифинге Анналена Бербок заявила, что встретилась с азербайджанскими беженцами из Армении. На самом деле встреча была ей предложена, но она отказалась. Вместо встречи с беженцами, она отправилась, как сообщают информированные источники, на посиделки с "представителями гражданского общества". Под гражданским обществом понимаются грантоеды, готовые выполнять любые инструкции против собственной страны. Думается, именно эти вопросы на указанной приватной встрече и обсуждались. Примечательно, что в Армении Бербок ни с каким гражданским обществом встреч не проводила. А стоило бы. В этой стране очень большие проблемы между властью и оппозицией, очень серьезные проблемы с правами человека. Постоянные беспорядки вовсе не свидетельство высокого уровня демократии, как кажется в МИД Германии. Почему Бербок этого не сделала, очень легко понять. Армения и так уже взята в оборот, и необходимости в пятой колонне внутри страны нет. А вот с Азербайджаном масса проблем - никак он не поддается. Ну никак. Встреча проводилась не для раздачи конвертов с гонорарами, а для демонстрации официальному Баку, что Запад, мол, держит руку на пульсе и в любой момент может запустить маховик дестабилизации... ой, то есть "демократизации".

Хорошо известно, что если человек соврал, есть вероятность, что он врал и прежде, а также будет продолжать в том же духе. Может ли быть доверие к германской дипломатии, которую возглавляет такой министр? Для такой страны, как Германия, очень несолидно, чтобы ее представляло подобное лицо, которое в ответ на вопрос об азербайджанских беженцах начинает рассказывать о переехавших из Карабаха армянах. Хотя, если Берлин позволил Парижу вовлечь себя в нечистоплотную забаву под названием "помоги армянам", то недалекость фрау Бербок его вряд ли беспокоит. Она уже не раз позорила германскую дипломатию узостью кругозора. Над одним из таких моментов, имевших место на Мюнхенской конференции в феврале, продолжают смеяться до сих пор. Бербок показала позорное незнание простейших понятий из геометрии, предложив президенту России последовать примеру Берлина и повернуться на 360 градусов в вопросе Украины. По представлению фрау министра, поворот на 360 градусов означает не возвращение к исходной точке, а кардинальное изменение позиции. Ну что же, это ее право.

И все же не укладывается в голове - как можно было так откровенно соврать перед камерами и микрофонами журналистов? Ей не было необходимости врать, потому что еще до приезда в Баку она объявила о своих намерениях, и разговор с азербайджанскими беженцами в ее планы не входил. Будь она реальным дипломатом, а не выскочкой, постаралась бы выйти из ситуации, если уж боялась сказать правду. Ну, сказала бы, например, что график слишком плотный и в следующий раз обязательно. Тоже вранье, конечно, но, по крайней мере, вранье дипломатичное, отложенное на будущее. А стоя рядом с главой МИД Азербайджана, который знает, что к чему, откровенно обмануть широкую аудиторию...

Действительно, не укладывается в голове, как такое возможно, и приходят на ум безумные версии. Например, такие: может быть, "представители гражданского общества" ее обманули, представившись беженцами из Армении?

Шутка, конечно. Чувство юмора нам тут просто необходимо сейчас, чтобы адекватно воспринимать кардинальный поворот европейской политики... на 360 градусов.