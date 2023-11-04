https://news.day.az/politics/1612227.html Очень прошу уважать суверенитет Азербайджана и международное право - Байрамов обратился к Бербок
Очень прошу уважать суверенитет Азербайджана и международное право - Байрамов обратился к Бербок
Министр иностранных дел Германии использует вымышленные названия при произнесении географических названий в Карабахском регионе.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
"Очень прошу уважать суверенитет Азербайджана и международное право", - сказал он.
Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.
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