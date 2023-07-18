https://news.day.az/sport/1581983.html Дебют Гурбанлы за Юргорден откладывается
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 21-летний нападающий все еще не получил рабочую визу, ввиду чего не сможет быть заявлен на сегодняшний матч 15-го тура чемпионата Швеции против "Мальме". Вместе с ним вне заявки по аналогичной причине остался и другой новичок клуба Феликс Ва.
Дебют Гурбанлы за Юргорден откладывается
Азербайджанский форвард Муса Гурбанлы вынужден будет отложить свой ожидаемый сегодняшний дебют за шведский футбольный клуб "Юргорден".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 21-летний нападающий все еще не получил рабочую визу, ввиду чего не сможет быть заявлен на сегодняшний матч 15-го тура чемпионата Швеции против "Мальме". Вместе с ним вне заявки по аналогичной причине остался и другой новичок клуба Феликс Ва.
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