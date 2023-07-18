Дебют Гурбанлы за Юргорден откладывается

Азербайджанский форвард Муса Гурбанлы вынужден будет отложить свой ожидаемый сегодняшний дебют за шведский футбольный клуб "Юргорден".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 21-летний нападающий все еще не получил рабочую визу, ввиду чего не сможет быть заявлен на сегодняшний матч 15-го тура чемпионата Швеции против "Мальме". Вместе с ним вне заявки по аналогичной причине остался и другой новичок клуба Феликс Ва.

