https://news.day.az/sport/1582543.html Сумгайыт подписал израильского полузащитника
Ранее он выступал за такие команды, как израильские "Маккаби" (Тель-Авив), "Хапоэль" (Беэр-Шева), австрийская "Аустрия".
Сумгайыт подписал израильского полузащитника
Азербайджанский футбольный клуб "Сумгайыт" привлек в команду еще одного легионера.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "химики" подписали израильского полузащитника Рой Кахата. С 31-летним хавбеком заключен 2-летний контракт.
Ранее он выступал за такие команды, как израильские "Маккаби" (Тель-Авив), "Хапоэль" (Беэр-Шева), австрийская "Аустрия".
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