Сумгайыт подписал израильского полузащитника

Азербайджанский футбольный клуб "Сумгайыт" привлек в команду еще одного легионера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "химики" подписали израильского полузащитника Рой Кахата. С 31-летним хавбеком заключен 2-летний контракт.

Ранее он выступал за такие команды, как израильские "Маккаби" (Тель-Авив), "Хапоэль" (Беэр-Шева), австрийская "Аустрия".

