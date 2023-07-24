Неделя до начала Кубка мира в Баку

Ровно неделя остается до начала Кубка мира по шахматам в Баку. Предстоящий старт это не только борьба за почетный трофей и важная часть чемпионского цикла, предоставляющего завоевание путевок в турнир претендентов, но и состязание шахматных школ. Которое приобретает еще больший интерес после того, как мировую корону выиграл Динг Лирен.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, если говорить об игроках, которые вскоре приедут в Баку, то, в первую очередь, обращают на себя внимание представители Индии. За последние годы там появилось много шахматистов, которые могут продолжить славное дело Вишванатана Ананда. На Кубке мира примут участие становящиеся завсегдатаями супертурниров Рамешбабу Праггнанандха, Домараджу Гукеш, Нихал Сарин, Сантош Видит, Арджун Эригаиси и другие индийские гроссмейстеры, которые способны преподнести сюрпризы. Каждый из них в отдельности способен показать высокий результат, а формат нокаута, где предусмотрен и тай-брек, дает шанс специалистам по быстрым шахматам. Не забываем и про Хампи Конеру с Харикой Дронавали в женской секции, которые являются одними из претенденток на главный приз.

Китайское представительство в мужском зачете Кубка мира будет не таким широким - лишь пять игроков. Но в их составе есть те, кто продолжительное время выступает на высочайшем уровне. В их числе Ван Хао, Ю Янгьи и Вэй Йи. Зато в женской секции китаянки, что называется, все как подбор. Чего стоит только присутствие чемпионки мира Ю Веньжунь, которая на днях защитила титул чемпионки мира и окрыленная этим событием приедет на Кубок мира в Баку. Среди других претенденток можно выделить Тань Жонгьи и Ю Жунер.

В общей сложности 18 шахматистов в Баку выступят под флагом ФИДЕ. Среди них, безусловно, выделяется Ян Непомнящий. Россиянин уступил Динг Лирену в матче за корону и участие на Кубке мира может стать для него своего рода перезагрузкой. К тому же Непомнящий уже попал в турнир претендентов и по сравнению с другими участниками дополнительного груза в борьбе за путевку испытывать не будет. Также обращают на себя внимание Александр Грищук и Петр Свидлер, способные, что называется, сыграть крепко. А в женском турнире далеко по сетке могут пройти Катерина Лагно и Александра Горячкина.

Конечно же, нельзя обойти вниманием и гроссмейстеров из США, многие из которых играли в Баку еще на Всемирной Олимпиаде в 2016-м. Среди них можно выделить Фабиано Каруану и Хикару Накамуру, выступавших здесь еще в 2015-м на Кубке мира. Как всегда может быть опасен и Уэсли Со. Обращают на себя внимание и новые имена, например, 20-летний Авондер Лианг, который впервые сыграет на таком большом турнире. Кстати, самый возрастной участник Кубка мира представляет США - им является 64-летний Грегорий Кайданов.

Естественно, полны желания вмешаться в борьбу за титул и хозяева доски. Теймуру Раджабову удалось выиграть позапрошлый Кубок мира в Ханты-Мансийске, обыграв в финале Динг Лирена. Та победа придала ему еще большей уверенности в своих силах и он, как говорится, по умолчанию в числе претендентов на главный приз. Большие ожидания связаны и с Шахрияром Мамедъяровым, которого отличает потрясающая универсальность и умение играть широко и с размахом. Возможно, на сей раз у Шаха все получится, ведь домашние турниры ему, как правило, удаются.

Для Гюнай Мамедзаде Кубок мира также станет большой проверкой. На протяжении последних лет она добилась значимых результатов, повысила свой рейтинг, входит в число наиболее талантливых шахматисток. Поэтому значение предстоящего соревнования, где также разыгрываются и путевки на турнир претендентов, довольно сложно переоценить.