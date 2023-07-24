Определился потенциальный соперник "Карабаха" в III квалификационном раунде Лиги чемпионов

Определился соперник агдамского футбольного клуба "Карабах" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает в понедельник Day.Az, соперником "Карабаха" станет победитель пары "Арис" (Греция) - "БАТЭ" (Беларусь).

Отметим, что в предыдущем раунде "Карабах" обыграл на выезде гибралтарский "Линкольн" со счетом 1:2, после чего обыграл соперника дома (4:0) и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.