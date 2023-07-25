Гурбан Гурбанов о предстоящем матче с «Ракувом»

Главный тренер азербайджанского клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов провел пресс-конференцию в преддверии завтрашнего матча квалификации Лиги чемпионов против польского "Ракува", сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Нас ждет игра против серьезной команды, которая выделяется дисциплиной. Мы играли против них на турецком сборе, но с тех пор она изменилась. У нас будет время узнать соперника завтра. Мы серьезно подготовились к матчу. Верю, что покажем хорошую игру и порадуем своих фанатов.

В СМИ есть немало публикаций насчет наших удачных встреч с другими польскими клубами. Я об этом не думаю. Мы, как и раньше, серьезно настраиваемся на соперника, не думая о прошлом. Не стоит думать о предыдущих матчах с польскими клубами. Пусть наши фанаты не волнуются. Они волнуются за нас, понимая силу соперника. На поле мы должны быть внимательны. Кевин Медина - наш игрок, готовится к матчу.

"Ракув" серьезно готовится к следующему матчу, отложив встречу чемпионата страны. Мало шансов, что Жунинью сыграет. Он начал тренироваться, завтра посоветуемся с врачами и примем решение.

Возвращаясь к товарищескому матчу в Турции, отмечу, что команды были не полностью готовы. Мы увидели силу, агрессию и дисциплину соперника. Мы посмотрели последние матчи "Ракува", собрали инфо и поделились им со своими игроками. Они могут преподнести сюрпризы для нас. Мы должны быть готовыми к ним", - заявил Гурбанов.

Он также коснулся дебюта своего сына Мусы Гурбанлы за шведский клуб "Юргорден": "Я не сумел посмотреть весь матч, так как проводил тренировку. Потом собрал информацию. Еще рано говорить о нем, о чемпионате. Мы много думали до его отъезда. Время нужно, чтобы оценить его".