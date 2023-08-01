На Кипре опасаются Габалу

В Кипре поделились ожиданиями от предстоящего в четверг ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между местной "Омонией" и азербайджанской "Габалой" (первый матч - 2:3), передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Разумеется, "Омония" превосходит азербайджанскую команду в качестве. Тем не менее, ей придется быть крайне осторожной в ответном матче, поскольку соперник показал, что способен нанести урон всеми возможными способами. Два гола "Габалы" были забиты в результате организованной игры и комбинациями в штрафной площади. Но помимо этого, азербайджанская команда создала и другие классические возможности в трех способах.

На 24-й минуте "Габала" упустила отличный шанс удвоить преимущество - Осама Халайла не смог переиграть Фабиано. Спустя три минуты хозяева поля моги вновь отличиться, если бы удар Исайя пришелся ниже перекладины. Третий шанс возник на 61-й минуте при счете 2:2, когда после подачи углового Мурад Мусаев, выпрыгнув, пробил в перекладину.

Таким образом, "Габала", возможно и забила два мяча организованными атаками, но она была близка отправить еще три мяча в сетку ворот кипрской команды благодаря контратакам, дальним ударам и стандартным положениям.

Исходя из всего этого, "Омония" должна подходить к ответному матчу более подготовленной. Азербайджанская команда в первой игре доказала, что может быть опасной в любой момент. Поэтому киприотам нужно быть сконцентрированными и во все оружии выйти в следующий раунд", - пишет Kathimerini.