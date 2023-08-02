Аргентинские фанаты угрожали прострелить ноги футболисту «Велес Сарсфилда»

Футболисты аргентинского "Велес Сарсфилда" подверглись нападению со стороны агрессивных фанатов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Би-би-си".

По информации источника, причиной нападения хулиганов стало неудовлетворительное выступление в последнем матче национального чемпионата, где "Велес Сарсфилд" уступил "Уракану" со счетом 0:1.

"Меня схватили за куртку и дважды пробили по лицу. Я очень испугался, мои одноклубники опасались возвращаться домой, боясь преследования.

Одному из моих партнеров по команде они пообещали прострелить ноги", - заявил футболист "Велес Сарсфилда" Джанлука Престианни.

По данным TyC Sports, игроком, которому пообещали прострелить ноги, оказался полузащитник Леонардо Хара, позднее подтвердивший это в интервью местному телевидению.

В итоговой таблице чемпионата клуб из Буэнос-Айреса занял 25-е место из 28.