Тренер "Железничара" назвал "Нефтчи" фаворитом пары

Главный тренер боснийского "Железничара" Нермин Башич поделился мнением касательно предстоящего завтра ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу против азербайджанского "Нефтчи" в Баку (первая игра - 2:2), передает Day.Az со ссылкой azerisport.com.

"Мы рады быть здесь. Благодарны "Нефтчи", что дали нам свою базу для тренировок. У нас есть кадровые потери. 6-7 игроков основного состава выбыли, также были проблемы с резервными игроками. Постарались максимально хорошо подойти к этому матчу. "Нефтчи" - большой клуб и является фаворитом пары. Знаем, что билеты на матч проданы и насколько болельщики умеют поддерживают свою команду. Но за нас завтра будет болеть вся страна, постараемся победить.

Проанализировали первую игру. Надеюсь, справимся со своей задачей в ответной встрече. "Нефтчи" усиливает свой состав, делая новые трансферы. У них большой бюджет. Должны быть ко всему готовы. Мы готовим команду к победе. Что касается погоды, то ничего страшного. У нас тоже бывает так жарко", - заявил Башич.

Завтра ваша команда продолжит убивать темп игры, как это было в первом матче?

Чемпионат Боснии и Герцеговины не самый быстрый в Европе. Маловероятно, что и завтра вы увидите в нашем исполнение высокий темп игры. Учитывая наши кадровые потери, ждать обратного не приходится.

