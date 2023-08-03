"Сабах" одолел "РФШ" и вышел в 3-й раунд квалификации ЛК

В Лиге конференций УЕФА проводятся матчи 2-го квалификационного раунда.

Как сообщает Day.Az, сегодня первым из представителей Азербайджана на поле вышла команда "Сабах".

Подопечные Мурада Мусаева принимали латвийский "РФШ" в Баку. Встреча, прошедшая на стадионе "Банк Республика Арена" в Масазыре, завершилась победой "Сабаха" со счетом 2:1. Обыгравший соперника и в выездном матче (2:0), "Сабах" прошел в третий квалификационный раунд.